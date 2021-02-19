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Документальный фильм "Юки" об украинском следе в НХЛ претендует на престижную премию
Заслуженное признание
Документальный фильм «Юки» Владимира Мулы о знаковых хоккеистах НХЛ с украинским происхождением вошел в список претендентов на награду AIPS Sport Media Awards в категории Video Documentary.
Документальный фильм «Юки» снимали на протяжении трех лет в Канаде, США, Украине и Беларуси.
Среди героев ленты 8 обладателей Кубка Стэнли – Орест Киндарчук, Джонни Буцик, Кен Данейко, Джефф Чикрун, Эрик Нестеренко, Брюс Драйвер, Эдди Шах и Руслан Федотенко.
AIPS Sport Media Awards – крупнейшая премия в сегменте спортивных СМИ. Ежегодно Международная ассоциация спортивной прессы, в которую входят представители 160 стран мира, определяет создателей лучшего спортивного контента – от фотографий до документальных фильмов и цифровых подкастов.
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