  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ перенесла матч Каролина – Тампа-Бэй
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ перенесла матч Каролина – Тампа-Бэй

Хоккей
(1 голосов)

Он состоится раньше

НХЛ перенесла матч Каролина – Тампа-Бэй

Новина українською

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила об изменениях в расписании регулярного чемпионата сезона-2020/2021.

Матч "Каролина Харрикейнз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" перенесён с 28 марта на 21 февраля.

Домашний матч "Каролины" с "Чикаго Блэкхоукс", который должен был состояться 21 февраля, отложен. Новая дата встречи будет объявлена позднее.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...