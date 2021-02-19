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НХЛ перенесла матч Каролина – Тампа-Бэй
Он состоится раньше
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила об изменениях в расписании регулярного чемпионата сезона-2020/2021.
Матч "Каролина Харрикейнз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" перенесён с 28 марта на 21 февраля.
Домашний матч "Каролины" с "Чикаго Блэкхоукс", который должен был состояться 21 февраля, отложен. Новая дата встречи будет объявлена позднее.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей.
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