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НХЛ. Флорида на выезде громит Детройт, Калгари дома минимально уступает Эдмонтону

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида на выезде громит Детройт, Калгари дома минимально уступает Эдмонтону

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UA-Футбол
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В ночь с 19 на 20 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Флорида"

2 - 7 (1-4; 0-1; 1-2)

"Каролина" - "Чикаго"

5 - 3 (1-0; 1-2; 3-1)

"Калгари" - "Эдмонтон"

1 - 2 (0-1; 1-1; 0-0)

"Ванкувер" - "Виннипег"

0 - 2 (0-1; 0-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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