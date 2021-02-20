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НХЛ. Флорида на выезде громит Детройт, Калгари дома минимально уступает Эдмонтону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 19 на 20 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Флорида"
2 - 7 (1-4; 0-1; 1-2)
"Каролина" - "Чикаго"
5 - 3 (1-0; 1-2; 3-1)
"Калгари" - "Эдмонтон"
1 - 2 (0-1; 1-1; 0-0)
"Ванкувер" - "Виннипег"
0 - 2 (0-1; 0-0; 0-1)
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