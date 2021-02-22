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НХЛ: Вашингтон обыграл Нью-Джерси, победы Бостона и Оттавы
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Вашингтон – Нью-Джерси – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Оттава – Монреаль – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Бостон – Филадельфия – 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)
Ванкувер – Виннипег – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
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