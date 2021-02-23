Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Тампа обыграла Каролину, победы Вегаса и Калгари
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Айлендерс – Баффало – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Торонто – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Флорида – Даллас – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Каролина – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Колорадо – Вегас – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Аризона – Анахайм – 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
Сан-Хосе – Миннесота – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Защитник Ворсклы хочет получать зарплату в 30-40 тысяч долларов - источник
- Символическая сборная 15-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца
- Документальный фильм "Юки" об украинском следе в НХЛ претендует на престижную премию
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...