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НХЛ: Тампа обыграла Каролину, победы Вегаса и Калгари

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Тампа обыграла Каролину, победы Вегаса и Калгари

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Айлендерс – Баффало – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Торонто – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Флорида – Даллас – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Каролина – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Колорадо – Вегас – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Аризона – Анахайм – 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

Сан-Хосе – Миннесота – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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