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Краматорск показал свою новую арену
Сейчас проходят последние работы
Новичок чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч ХК "Краматорск" показал, как обустраивается новая домашняя арена, на которой краматорская команда сможет сыграть уже в марте.
На арене уже проходят последние приготовления к переезду команды - заливается и брендируется лед.
Со старта чемпионата команда Павла Микульчика проводила домашние матчи в соседней Дружковке на базе арены "Альтаир".
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