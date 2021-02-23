Краматорск показал свою новую арену

Новичок чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч ХК "Краматорск" показал, как обустраивается новая домашняя арена, на которой краматорская команда сможет сыграть уже в марте.

На арене уже проходят последние приготовления к переезду команды - заливается и брендируется лед.

Со старта чемпионата команда Павла Микульчика проводила домашние матчи в соседней Дружковке на базе арены "Альтаир".