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НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Эдмонтон совершил камбэк против Ванкувера

Хоккей
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За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Эдмонтон совершил камбэк против Ванкувера

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Нью-Джерси – Баффало – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Вашингтон – Питтсбург – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Оттава – Монреаль – 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Коламбус – Чикаго – 5:6 (1:2, 2:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Детройт – Нэшвилл – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Ванкувер – Эдмонтон – 3:4 (3:1, 0:0, 0:3)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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