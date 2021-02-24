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НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Эдмонтон совершил камбэк против Ванкувера
За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ
Нью-Джерси – Баффало – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Вашингтон – Питтсбург – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Оттава – Монреаль – 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Коламбус – Чикаго – 5:6 (1:2, 2:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Детройт – Нэшвилл – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Ванкувер – Эдмонтон – 3:4 (3:1, 0:0, 0:3)
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