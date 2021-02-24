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Кременчук уверенно обыграл Донбасс
Встреча прошла с явным перевесом хозяев
Сегодня, 24 февраля, состоялся центральный поединок 37-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" дома принял "Донбасс".
Хоккеисты "Кременчука" хорошо начали первый период – уже на второй минуте забросили шайбу в большинстве. Спустя шесть минут в воротах "Донбасса" оказалась вторая шайба . На этом подопечные Савицкого не остановились и вскоре увеличили преимущество команды до 3:0. Чибирев взял тайм-аут, который команде пошел на пользу – гости сократили отставание.
Второй период, в отличие от первого, прошел без заброшенных шайб.
Действующие чемпионы Украины не сбавили оборотов и в заключительном периоде и еще два раза отличились в воротах дончан. На это подопечные Чибирева ответили результативным броском.
"Кременчук" - "Донбасс" 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
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