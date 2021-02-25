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НХЛ: Тампа всухую обыграла Каролину, Миннесота разгромила Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

Большой игровой день в НХЛ

НХЛ: Тампа всухую обыграла Каролину, Миннесота разгромила Колорадо

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Флорида – Даллас – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Тампа-Бэй – Каролина – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Торонто – Калгари – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Филадельфия – Рейнджерс – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Колорадо – Миннесота – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Аризона – Анахайм – 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Миннесота Уайлд
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