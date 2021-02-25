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Белый Барс в заключном периоде обыграл Днепр и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице УХЛ
Матч получился очень интересным
Сегодня, 25 февраля, в Херсоне был сыгран заключительный матч 27-го тура УХЛ Париматч, в котором "Днепр" встретился с "Белым Барсом".
Первую половину стартовой 20-минутки лучше начали "щуки", которые и открыли счет в матче. После пропущенной шайбы команда Буценко смогла выровнять игру. Однако радовались гости недолго, спустя минуту подопечные Тимченко повели в счете.
Во втором периоде гости сравняли счет.
Заключительный игровой отрезок команды провели в равной борьбе. На шайбу Даниленко у "щук" ответил Гасников. Последнее слово в матче сказали подопечные Буценко.
"Днепр" - "Белый Барс" 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
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