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Белый Барс в заключном периоде обыграл Днепр и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Матч получился очень интересным

Белый Барс в заключном периоде обыграл Днепр и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице УХЛ

Новина українською

Сегодня, 25 февраля, в Херсоне был сыгран заключительный матч 27-го тура УХЛ Париматч, в котором "Днепр" встретился с "Белым Барсом".

Первую половину стартовой 20-минутки лучше начали "щуки", которые и открыли счет в матче. После пропущенной шайбы команда Буценко смогла выровнять игру. Однако радовались гости недолго, спустя минуту подопечные Тимченко повели в счете.

Во втором периоде гости сравняли счет.

Заключительный игровой отрезок команды провели в равной борьбе. На шайбу Даниленко у "щук" ответил Гасников. Последнее слово в матче сказали подопечные Буценко.

"Днепр" - "Белый Барс" 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон)
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