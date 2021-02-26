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НХЛ: Вашингтон дожал Питтсбург, успехи Тампы и Эдмонтона
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Оттава – Калгари – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Баффало – Нью-Джерси – 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Айлендерс – Бостон – 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)
Вашингтон – Питтсбург – 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)
Тампа-Бэй – Каролина – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Коламбус – Чикаго – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Флорида – Даллас – 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)
Детройт – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Виннипег – Монреаль – 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Ванкувер – Эдмонтон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
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