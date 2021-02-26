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НХЛ: Вашингтон дожал Питтсбург, успехи Тампы и Эдмонтона

Хоккей
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В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Вашингтон дожал Питтсбург, успехи Тампы и Эдмонтона

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Оттава – Калгари – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Баффало – Нью-Джерси – 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Айлендерс – Бостон – 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)

Вашингтон – Питтсбург – 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Тампа-Бэй – Каролина – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Коламбус – Чикаго – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Флорида – Даллас – 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Детройт – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Виннипег – Монреаль – 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Ванкувер – Эдмонтон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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