  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Рейнджерс разгромно победили Бостон, Аризона минимально проиграла Колорадо
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Рейнджерс разгромно победили Бостон, Аризона минимально проиграла Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс разгромно победили Бостон, Аризона минимально проиграла Колорадо

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" - "Бостон"

6 - 2 (1-0; 3-1; 2-1)

"Миннесота" - "Лос-Анджелес"

3 - 1 (3-0; 0-0; 0-1)

"Аризона" - "Колорадо"

2 - 3 (0-0; 2-2; 0-1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...