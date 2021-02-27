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НХЛ. Рейнджерс разгромно победили Бостон, Аризона минимально проиграла Колорадо
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 26 на 27 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" - "Бостон"
6 - 2 (1-0; 3-1; 2-1)
"Миннесота" - "Лос-Анджелес"
3 - 1 (3-0; 0-0; 0-1)
"Аризона" - "Колорадо"
2 - 3 (0-0; 2-2; 0-1)
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