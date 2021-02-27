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Днепр и Мариуполь выиграли буллитные серии в матчах УХЛ

Хоккей
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Мариупольский клуб прервал семиматчевую проигрышную полосу

Днепр и Мариуполь выиграли буллитные серии в матчах УХЛ

uhl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялось два матча в украинской хоккейной лиге. В обоих из них победителей пришлось определять при помощи буллитов.

"Днепр" - "Ледяные Волки" 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 0:0 овертайм, 1:0 буллиты)

"Мариуполь" - "Белый Барс" 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0 овертайм, 3:2 буллиты)

Лидером УХЛ остаётся "Донбасс", опережающий "Кременчуг" на четыре балла и с матчем в запасе.

Днепр и Мариуполь выиграли буллитные серии в матчах УХЛ - изображение 1

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В статье: УХЛ Белый Барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон) ХК Ледяные Волки ХК Мариуполь
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