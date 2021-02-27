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Днепр и Мариуполь выиграли буллитные серии в матчах УХЛ
Мариупольский клуб прервал семиматчевую проигрышную полосу
uhl.ua
Сегодня состоялось два матча в украинской хоккейной лиге. В обоих из них победителей пришлось определять при помощи буллитов.
"Днепр" - "Ледяные Волки" 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 0:0 овертайм, 1:0 буллиты)
"Мариуполь" - "Белый Барс" 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0 овертайм, 3:2 буллиты)
Лидером УХЛ остаётся "Донбасс", опережающий "Кременчуг" на четыре балла и с матчем в запасе.
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