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НХЛ: Тампа переиграла Даллас, Питтсбург сильнее Филадельфии
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Рейнджерс – Баффало – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Питтсбург – Филадельфия – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Коламбус – Детройт – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Монреаль – Оттава – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Виннипег – Ванкувер – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Нэшвилл – Каролина – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Даллас – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
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