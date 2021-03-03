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НХЛ: Тампа переиграла Даллас, Питтсбург сильнее Филадельфии

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Тампа переиграла Даллас, Питтсбург сильнее Филадельфии

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Нью-Джерси – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Рейнджерс – Баффало – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Питтсбург – Филадельфия – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Коламбус – Детройт – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Монреаль – Оттава – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Виннипег – Ванкувер – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Нэшвилл – Каролина – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Даллас – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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