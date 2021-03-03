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Донбасс со счетом 9:0 обыграл Белый Барс

Хоккей
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Гости выглядели намного увереннее

Донбасс со счетом 9:0 обыграл Белый Барс

Новина українською

Сегодня, 3 марта, в 39-м туре регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Донбасс" просто уничтожил "Белый Барс".

Матч команды начали абсолютно на равных, ведя аккуратную игру без особо опасных моментов. Однако, под конец двадцатиминутки белоцерковцы посыпались и пропустили сразу три шайбы.

Забить "барсы" не смогли и во второй 20-минутке, чего не скажешь о "Донбассе", который еще больше увеличил свое преимущество.

"Белый Барс" совершил замену вратаря, в третьем периоде. Его до конца встречи "Донбасс" пробил еще дважды.

"Белый Барс" – "Донбасс" 0:9 (0:3, 0:4, 0:2)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Белый барс (Белая Церковь)
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