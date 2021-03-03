Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донбасс со счетом 9:0 обыграл Белый Барс
Гости выглядели намного увереннее
Сегодня, 3 марта, в 39-м туре регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Донбасс" просто уничтожил "Белый Барс".
Матч команды начали абсолютно на равных, ведя аккуратную игру без особо опасных моментов. Однако, под конец двадцатиминутки белоцерковцы посыпались и пропустили сразу три шайбы.
Забить "барсы" не смогли и во второй 20-минутке, чего не скажешь о "Донбассе", который еще больше увеличил свое преимущество.
"Белый Барс" совершил замену вратаря, в третьем периоде. Его до конца встречи "Донбасс" пробил еще дважды.
"Белый Барс" – "Донбасс" 0:9 (0:3, 0:4, 0:2)
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо
- Вирт: Как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая базируется в Запорожье?
- Донбасс в серии буллитов обыграл Сокол
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО