Ледяные Волки впервые в сезоне обыграли Краматорск

3 марта, в Броварах состоялся второй поединок 39-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали "Краматорск".

Активнее первый период начали гости. Такая активность в зоне противника привела к удалению игрока "Волков", которое спустя 15 секунд реализовали гости.

Под конец периода "Ледяные Волки" снова получили двухминутное удаление, но уже сами его и реализовали.

Во втором периоде сначала "Волки" вышли вперед, а потом "Краматорск" сравнял счет на табло, а на экваторе поединка хозяева во второй раз в матче сумели выйти вперед.

На старте третьей двадцатиминутки они смогли удвоить свое преимущество, а под конец периода поставили результативную точку в матче.

"Ледяные Волки" - "Краматорск" 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)