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Ледяные Волки впервые в сезоне обыграли Краматорск
Начало положено
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3 марта, в Броварах состоялся второй поединок 39-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали "Краматорск".
Активнее первый период начали гости. Такая активность в зоне противника привела к удалению игрока "Волков", которое спустя 15 секунд реализовали гости.
Под конец периода "Ледяные Волки" снова получили двухминутное удаление, но уже сами его и реализовали.
Во втором периоде сначала "Волки" вышли вперед, а потом "Краматорск" сравнял счет на табло, а на экваторе поединка хозяева во второй раз в матче сумели выйти вперед.
На старте третьей двадцатиминутки они смогли удвоить свое преимущество, а под конец периода поставили результативную точку в матче.
"Ледяные Волки" - "Краматорск" 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
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