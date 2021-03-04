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НХЛ: Вашингтон дожал Бостон, победы Вегаса и Торонто

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вашингтон дожал Бостон, победы Вегаса и Торонто

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Бостон – Вашингтон – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Эдмонтон – Торонто – 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)

Анахайм – Сент-Луис – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Вегас – Миннесота – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Лос-Анджелес – Аризона – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Сан-Хосе – Колорадо – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
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