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Мариуполь добыл волевую победу в матче с Кременчуком

Хоккей
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Все решилось в заключительном периоде

Мариуполь добыл волевую победу в матче с Кременчуком

Новина українською

Сегодня, 4 марта, в рамках 39-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч "Кременчук" принимал "Мариуполь".

"Кременчук" не стал долго раскачиваться и открыл счет заброшенным шайбам уже на второй минуте встречи, а потом отправил третью шайбу в ворота "чаек". Отвечать команда Витера начала только после экватора первой двадцатиминутки.

Во втором периоде команды существенно выровняли свою игру. По итогам вторых 20 минут встречи команды обменялись шайбами.

Третий период "Мариуполь" начал с невероятного камбэка, а потом удалось забросить четвертый гол и сравнял цифры на табло. За 7 минут до конца периода Зайцев впервые в матче вывел команду Витера вперед, поставив результативную точку в этой встречи.

"Кременчук" - "Мариуполь" 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)

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В статье: Кременчук ХК Мариуполь
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