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Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат
Все из-за поражения Кременчука
Сегодня, 4 марта, в рамках 39-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Кременчук" уступил "Мариуполю" со счетом 4:5.
Кременчужане после потери очков отстают от "Донбасса", идущего на первом месте, на 8 баллов. До конца сезона команды могут лишь выровняться по очкам, но при равенстве дончане имеют преимущество над "Кременчуком" по личным встречам.
Таким образом, после поражения "Кременчук" выбыл из гонки за первую строчку в таблице, что означает досрочную победу "Донбасса" в регулярном чемпионате.
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