Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат

Сегодня, 4 марта, в рамках 39-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Кременчук" уступил "Мариуполю" со счетом 4:5.

Кременчужане после потери очков отстают от "Донбасса", идущего на первом месте, на 8 баллов. До конца сезона команды могут лишь выровняться по очкам, но при равенстве дончане имеют преимущество над "Кременчуком" по личным встречам.

Таким образом, после поражения "Кременчук" выбыл из гонки за первую строчку в таблице, что означает досрочную победу "Донбасса" в регулярном чемпионате.