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НХЛ: Тампа бьет Чикаго, камбэк Филадельфии в матче с Питтсбургом
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
nhl.com
Айлендерс – Баффало – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Каролина – Детройт – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Питтсбург – Филадельфия – 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)
Монреаль – Виннипег – 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
Нью-Джерси – Рейнджерс – 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)
Нэшвилл – Флорида – 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
Чикаго – Тампа-Бэй – 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Даллас – Коламбус – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Калгари – Оттава – 7:3 (4:1, 1:0, 2:2)
Ванкувер – Торонто – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
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