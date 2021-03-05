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НХЛ: Тампа бьет Чикаго, камбэк Филадельфии в матче с Питтсбургом

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Тампа бьет Чикаго, камбэк Филадельфии в матче с Питтсбургом

nhl.com

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Айлендерс – Баффало – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Каролина – Детройт – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Питтсбург – Филадельфия – 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)

Монреаль – Виннипег – 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Нью-Джерси – Рейнджерс – 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)

Нэшвилл – Флорида – 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Чикаго – Тампа-Бэй – 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Даллас – Коламбус – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Калгари – Оттава – 7:3 (4:1, 1:0, 2:2)

Ванкувер – Торонто – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз
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