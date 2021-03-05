Умер отец Уэйна Гретцки

Уолтер Гретцки, отец легендарного канадского хоккеиста с украинским происхождением Уэйна Гретцки, скончался в Канаде на 83-м году жизни.

Автор документального фильма "Юки" Владимир Мула о знаковых хоккеистах НХЛ с украинским происхождением на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями о знакомстве с Гретцки-старшим.

"Человек, который своим примером показал, как надо любить жизнь и окружающих. Отец, который стал не только образцом для сына, но и для безумного количества мальчиков и девочек по всей Канаде...

В такие моменты очень не хватает слов... Перед глазами наша последняя встреча. И один из самых приятных дней, проведенных в Онтарио

Большое спасибо, Уолтер. За чуткость, открытость, помощь. Цените и помните", - написал Мула.