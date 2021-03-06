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НХЛ. Бостон дома побеждает Вашингтон, Сент-Луис в овер-тайме дожимает Лос-Анджелес
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 5 на 6 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Вашингтон"
5 - 1 (1-0; 3-0; 1-1)
"Чикаго" - "Тампа-Бэй"
4 - 3 после Б (1-2; 1-0; 1-1; 0-0; 1-0)
"Аризона" - "Миннесота"
1 - 5 (0-3; 0-1; 1-1)
"Колорадо" - "Анахайм"
3 - 2 после ОТ (0-1; 2-1; 0-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" - "Сент-Луис"
2 - 3 после ОТ (0-1; 1-0; 1-1; 0-1)
"Сан-Хосе" - "Вегас"
4 - 5 после ОТ (0-2; 2-1; 2-1; 0-1)
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