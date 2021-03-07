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НХЛ. Монреаль крушит Виннипег, Анахайм в овер-тайме дожимает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль крушит Виннипег, Анахайм в овер-тайме дожимает Колорадо

UA-Футбол
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В ночь с 6 на 7 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Аризона" - "Миннесота"

5 - 2 (0-2; 2-0; 3-0)

"Ванкувер" - "Торонто"

4 - 2 (1-1; 0-1; 3-0)

"Монреаль" - "Виннипег"

7 - 1 (1-0; 4-0; 2-1)

"Даллас" - "Коламбус"

5 - 0 (2-0; 1-0; 2-0)

"Колорадо" - "Анахайм"

4 - 5 после ОТ (0-1; 2-1; 2-2; 0-1)

"Лос-Анджелес" - "Сент-Луис"

4 - 3 после ОТ (1-3; 2-0; 0-0; 1-0)

"Эдмонтон" - "Калгари"

3 - 2 (0-1; 1-0; 2-1)

"Сан-Хосе" - "Вегас"

0 - 4 (0-1; 0-2; 0-1)

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В статье: НХЛ
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