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НХЛ. Монреаль крушит Виннипег, Анахайм в овер-тайме дожимает Колорадо
Результаты тура НХЛ
В ночь с 6 на 7 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Аризона" - "Миннесота"
5 - 2 (0-2; 2-0; 3-0)
"Ванкувер" - "Торонто"
4 - 2 (1-1; 0-1; 3-0)
"Монреаль" - "Виннипег"
7 - 1 (1-0; 4-0; 2-1)
"Даллас" - "Коламбус"
5 - 0 (2-0; 1-0; 2-0)
"Колорадо" - "Анахайм"
4 - 5 после ОТ (0-1; 2-1; 2-2; 0-1)
"Лос-Анджелес" - "Сент-Луис"
4 - 3 после ОТ (1-3; 2-0; 0-0; 1-0)
"Эдмонтон" - "Калгари"
3 - 2 (0-1; 1-0; 2-1)
"Сан-Хосе" - "Вегас"
0 - 4 (0-1; 0-2; 0-1)
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