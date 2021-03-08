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НХЛ. Тампа разобралась с Чикаго, победы Вашингтона и Питтсбурга

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ. Тампа разобралась с Чикаго, победы Вашингтона и Питтсбурга

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Айлендерс – Баффало – 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Чикаго – Тампа-Бэй – 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)

Каролина – Флорида – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Бостон – Нью-Джерси – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Филадельфия – Вашингтон – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Питтсбург – Рейнджерс – 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Даллас – Нэшвилл – 3:4 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Калгари – Оттава – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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