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НХЛ. Тампа разобралась с Чикаго, победы Вашингтона и Питтсбурга
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Айлендерс – Баффало – 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
Чикаго – Тампа-Бэй – 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)
Каролина – Флорида – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Бостон – Нью-Джерси – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Филадельфия – Вашингтон – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Питтсбург – Рейнджерс – 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Даллас – Нэшвилл – 3:4 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Калгари – Оттава – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
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