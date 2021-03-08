Сокол в напряженной борьбе обыграл Ледяных Волков

Сегодня, 8 марта, в Киеве состоялся перенесенный поединок 33-го тура УХЛ Париматч, в котором "Сокол" принимал "Ледяных Волков".

Первый период получился интересным. Счет в матче открыли "Ледяные Волки". Такое начало не на шутку разозлило хозяев встречи и спустя три минуты они сравняли счет, а к концу периода Гильманов вывел их вперед. Отметим, что за шесть минут до завершения первой 20-минутки отношения на льду решили выяснить Фолтин и Коржилецкий.

Ударно начали "Волки" и второй период, и в первой же атаке сравнял счет. После пропущенной шайбы хоккеисты "Сокола" добавили в скорости.

А вот начало заключительной 20-минутки осталось за подопечными Шафаренко. На второй минуте третьего периода Симчук вывел "пернатых" вперед, а ближе к концу заключительного игрового отрезка Курбатов поставил точку в матче – 4:2.

"Сокол" - "Ледяные Волки" 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)