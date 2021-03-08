Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол в напряженной борьбе обыграл Ледяных Волков
Хозяева сумели вырвать победу в заключительном отрезке матча
Сегодня, 8 марта, в Киеве состоялся перенесенный поединок 33-го тура УХЛ Париматч, в котором "Сокол" принимал "Ледяных Волков".
Первый период получился интересным. Счет в матче открыли "Ледяные Волки". Такое начало не на шутку разозлило хозяев встречи и спустя три минуты они сравняли счет, а к концу периода Гильманов вывел их вперед. Отметим, что за шесть минут до завершения первой 20-минутки отношения на льду решили выяснить Фолтин и Коржилецкий.
Ударно начали "Волки" и второй период, и в первой же атаке сравнял счет. После пропущенной шайбы хоккеисты "Сокола" добавили в скорости.
А вот начало заключительной 20-минутки осталось за подопечными Шафаренко. На второй минуте третьего периода Симчук вывел "пернатых" вперед, а ближе к концу заключительного игрового отрезка Курбатов поставил точку в матче – 4:2.
"Сокол" - "Ледяные Волки" 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Популярное сейчас
- Источник: Шахтер начал переговоры с Аллегри
- Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает
- Favbet-лига. Рух 0:4 Десна. Рагнар помог, но не своим
- НХЛ: Тампа бьет Чикаго, камбэк Филадельфии в матче с Питтсбургом
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО