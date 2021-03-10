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Сокол в овертайме переиграл Ледяных Волков
Команды забросили по одной шайбе в основное время
Сегодня, 10 марта, в Броварах состоялся первый матч 41-го тура УХЛ Париматч "Ледяные Волки" - "Сокол".
Стартовая 20-минутка была богатой на моменты. Но забросить шайбу смогли только во втором периоде хоккеисты "Ледяных Волков" - Сергей Дорофеев отправил шайбу под перекладину.
Подопечные Олега Шафаренко уже на 24 секунде третьего периода сравняли счет.
В овертайме в первой атаке победу "Соколу" принес точный бросок Феликса Морозова.
"Ледяные Волки" - "Сокол" 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
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