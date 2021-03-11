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НХЛ: Эдмонтон разбил Оттаву, триумфы Монреаля и Лос-Анджелеса
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Миннесота – Вегас – 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)
Эдмонтон – Оттава – 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
Колорадо – Аризона – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Анахайм – Лос-Анджелес – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Ванкувер – Монреаль – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
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