Варламов: Высказывания Шахрайчука об УХЛ как минимум некорректны

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов прокомментировал слова главного тренера сборной Украины по хоккею Вадима Шахрайчука, который назвал украинский чемпионат "неконкурентоспособным".

"Конечно же, высказывания Вадима Шахрайчука как минимум некорректны. Хотя, хотелось бы узнать с какими лигами он сравнивает наш чемпионат.

Важно понимать, что наши клубы, несмотря на пандемию и сложные обстоятельства, смогли провести интересный и интригующий чемпионат. Было много матчей с сенсациями. Вот совсем недавно "Мариуполь" обыграл действующего чемпиона "Кременчуг". Возродившийся киевский "Сокол" неплохо ворвался в сезон и является претендентом на медали.

Клубы тратят деньги для того, чтобы хоккей в Украине жил и был интересным.

Я считаю, что нынешний сезон - лучший в истории чемпионатов Украины в спортивном смысле.

Я не слежу за чемпионатом Румынии, где работает Вадим Шахрайчук, но их сильнейшую команду "Корону" донецкий "Донбасс" в последнем розыгрыше Континентального кубка разгромил со счетом 7:1.

Потом в полуфинальном раунде украинскому клубу не хватило полушага в борьбе с белорусским "Неманом", казахстанским "Бейбарысом" и польской "Краковией", чтобы выйти в финал", - приводит слова Варламова Xsport.