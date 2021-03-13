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НХЛ. Анахайм дома разгромно уступил Сан-Хосе, Вегас в овертайме победил Сент-Луис

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Анахайм дома разгромно уступил Сан-Хосе, Вегас в овертайме победил Сент-Луис

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В ночь с 12 на 13 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Миннесота" - "Аризона"

4 - 0 (0-0; 0-0; 4-0)

"Сент-Луис" - "Вегас"

4 - 5 после ОТ (0-2; 2-1; 2-1; 0-1)

"Эдмонтон" - "Оттава"

6 - 2 (2-1; 2-1; 2-0)

"Колорадо" - "Лос-Анджелес"

2 - 0 (0-0; 1-0; 1-0)

"Анахайм" - "Сан-Хосе"

0 - 6 (0-1; 0-1; 0-4)

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В статье: НХЛ
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