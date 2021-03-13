Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Анахайм дома разгромно уступил Сан-Хосе, Вегас в овертайме победил Сент-Луис
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 12 на 13 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" - "Аризона"
4 - 0 (0-0; 0-0; 4-0)
"Сент-Луис" - "Вегас"
4 - 5 после ОТ (0-2; 2-1; 2-1; 0-1)
"Эдмонтон" - "Оттава"
6 - 2 (2-1; 2-1; 2-0)
"Колорадо" - "Лос-Анджелес"
2 - 0 (0-0; 1-0; 1-0)
"Анахайм" - "Сан-Хосе"
0 - 6 (0-1; 0-1; 0-4)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
- Серия А. Аталанте хватает тайма, Лацио с трудом дожимает
- УАФ: Родители юных футболистов недовольны тем, что Алиев своим клипом провоцирует детей
- Сокол в овертайме переиграл Ледяных Волков
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...