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НХЛ. Таймпа-Бей уверенно побеждают Нэшвилл, Филадельфия проигрывает Вашингтону

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Таймпа-Бей уверенно побеждают Нэшвилл, Филадельфия проигрывает Вашингтону

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В ночь с 13 на 14 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" - "Даллас"

4 - 3 после ОТ (1-1; 2-1; 0-1; 1-0)

"Баффало" - "Питтсбург"

0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)

"Калгари" - "Монреаль"

3 - 1 (2-0; 1-1; 0-0)

"Нью-Джерси" - "Айлендерс"

2 - 3 (1-1; 1-0; 0-2)

"Тампа-Бэй" - "Нэшвилл"

6 - 3 (2-0; 2-1; 2-2)

"Торонто" - "Виннипег"

2 - 5 (0-0; 2-2; 2-3)

"Филадельфия" - "Вашингтон"

4 - 5 (0-2; 2-2; 2-1)

"Флорида" - "Чикаго"

4 - 2 (0-0; 3-1; 1-1)

"Сент-Луис" - "Вегас"

1 - 5 (0-1; 0-0; 1-4)

"Анахайм" - "Сан-Хосе"

1 - 3 (0-1; 1-1; 0-1)

"Ванкувер" - "Эдмонтон"

2 - 1 (0-0; 1-1; 1-0)

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В статье: НХЛ
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