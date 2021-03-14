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НХЛ. Таймпа-Бей уверенно побеждают Нэшвилл, Филадельфия проигрывает Вашингтону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 13 на 14 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" - "Даллас"
4 - 3 после ОТ (1-1; 2-1; 0-1; 1-0)
"Баффало" - "Питтсбург"
0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)
"Калгари" - "Монреаль"
3 - 1 (2-0; 1-1; 0-0)
"Нью-Джерси" - "Айлендерс"
2 - 3 (1-1; 1-0; 0-2)
"Тампа-Бэй" - "Нэшвилл"
6 - 3 (2-0; 2-1; 2-2)
"Торонто" - "Виннипег"
2 - 5 (0-0; 2-2; 2-3)
"Филадельфия" - "Вашингтон"
4 - 5 (0-2; 2-2; 2-1)
"Флорида" - "Чикаго"
4 - 2 (0-0; 3-1; 1-1)
"Сент-Луис" - "Вегас"
1 - 5 (0-1; 0-0; 1-4)
"Анахайм" - "Сан-Хосе"
1 - 3 (0-1; 1-1; 0-1)
"Ванкувер" - "Эдмонтон"
2 - 1 (0-0; 1-1; 1-0)
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