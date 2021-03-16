Хоккей
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НХЛ: Нэшвилл разбил Тампу, Вашингтон поиздевался над Баффало
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Рейнджерс – Филадельфия – 4:5 (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)
Баффало – Вашингтон – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Оттава – Ванкувер – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Питтсбург – Бостон – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Флорида – Чикаго – 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Виннипег – Монреаль – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Калгари – Эдмонтон – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Вегас – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
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