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Российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Хоккей
(1 голосов)

Ужасная трагедия

Российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

vk.com/dynamospb_mhl

Новина українською

Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги питерского Динамо Тимур Файзутдинов скончался в реанимации спустя несколько дней после того, как в матче с Локомотивом из Ярославля ему в голову попала шайба.

Медики на протяжении трех дней пытались спасти жизнь 19-летнего хоккеиста, но безуспешно.

Российского хоккеиста обвинили в избиении девушки. Ранее он критиковал режим Путина

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В статье: хоккей
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