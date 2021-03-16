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Российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Ужасная трагедия
vk.com/dynamospb_mhl
Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги питерского Динамо Тимур Файзутдинов скончался в реанимации спустя несколько дней после того, как в матче с Локомотивом из Ярославля ему в голову попала шайба.
Медики на протяжении трех дней пытались спасти жизнь 19-летнего хоккеиста, но безуспешно.
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