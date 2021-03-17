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Ледяные Волки в напряженном матче обыграли Белый Барс

Хоккей
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Все решилось в заключительной четверти

Ледяные Волки в напряженном матче обыграли Белый Барс

Новина українською

Сегодня, 17 марта, состоялся перенесенный поединок 15-го тура УХЛ, в котором "Ледяные Волки" приняли "Белый Барс".

Поединок стартовал большим количеством опасных моментов. Лучше начали белоцерковчане, которые на первых минутах могли выходить вперед. "Волки" в течении 36 секунд дважды отличились в воротах гостей. К концу периода подопечные Буценко сократили отставание.

Вторую 20-минутку также лучше начали киевляне и забросили третью шайбу. Хоккеистам "Белого Барса" ничего не оставалось, как ринуться в атаку, и вскоре им удалось сравнять счет.

В третьем периоде "Волки" забросили четвертую шайбу, как оказалось, она стала последней и победной.

"Ледяные Волки" - "Белый Барс" 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Ледяные Волки
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