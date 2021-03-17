Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ледяные Волки в напряженном матче обыграли Белый Барс
Все решилось в заключительной четверти
Сегодня, 17 марта, состоялся перенесенный поединок 15-го тура УХЛ, в котором "Ледяные Волки" приняли "Белый Барс".
Поединок стартовал большим количеством опасных моментов. Лучше начали белоцерковчане, которые на первых минутах могли выходить вперед. "Волки" в течении 36 секунд дважды отличились в воротах гостей. К концу периода подопечные Буценко сократили отставание.
Вторую 20-минутку также лучше начали киевляне и забросили третью шайбу. Хоккеистам "Белого Барса" ничего не оставалось, как ринуться в атаку, и вскоре им удалось сравнять счет.
В третьем периоде "Волки" забросили четвертую шайбу, как оказалось, она стала последней и победной.
"Ледяные Волки" - "Белый Барс" 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Популярное сейчас
- Известный украинский хавбек трудоустроился в Польше
- "Они мне не пасуют". Форвард Сити остался недоволен действиями партнеров после матча с Боруссией М
- Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем на реконструкцию, для остальных есть стадион Банникова
- НХЛ. Анахайм дома разгромно уступил Сан-Хосе, Вегас в овертайме победил Сент-Луис
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона