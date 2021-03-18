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НХЛ: Рейнджерс забросили 9 шайб в ворота Филадельфии, успехи Вегаса и Эдмонтона
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
sports.yahoo.com
Оттава – Ванкувер – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Рейнджерс – Филадельфия – 9:0 (2:0, 7:0, 0:0)
Виннипег – Монреаль – 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)
Калгари – Эдмонтон – 3:7 (0:2, 1:1, 2:4)
Вегас – Сан-Хосе – 5:4 (1:0, 0:3, 4:1)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
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