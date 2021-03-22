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НХЛ: Тампа переиграла Флориду, фиаско Вегаса в Лос-Анджелесе
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Питтсбург – Нью-Джерси – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Флорида – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Лос-Анджелес – Вегас – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Даллас – Нэшвилл – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
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