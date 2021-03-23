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НХЛ: Вегас разгромил Сент-Луис, победы Колорадо и Рейнджерс

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас разгромил Сент-Луис, победы Колорадо и Рейнджерс

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Филадельфия – Айлендерс – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Рейнджерс – Баффало – 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Коламбус – Каролина – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Оттава – Калгари – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Миннесота – Анахайм – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Аризона – Колорадо – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Вегас – Сент-Луис – 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Ванкувер – Виннипег – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Сент-Луис Блюз
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