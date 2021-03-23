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Краматорск в напряженном матче обыграл Днепр

Хоккей
(1 голосов)

Все решилось в заключительном отрезке матча

Краматорск в напряженном матче обыграл Днепр

https://uhl.ua

Новина українською

Сегодня, 23 марта, свой первый четвертьфинальный матч в плей-офф УХЛ Париматч провели "Краматорск" и "Днепр".

Первый период команды провели больше присматриваясь друг к другу, чем атакуя. В остальном клубы провели первые 20 минут абсолютно на равных, о чем говорит и статистика бросков - 10:9 в пользу гостей.

По такому же сценарию прошел и второй отрезок матча. И хоть команды существенно активизировались (12:12 по броскам), но забить так и не смогли. Таким образом и на второй перерыв хоккеисты отправились с нулями на табло.

Открыть счет заброшенным шайбам команды смогли только на экваторе третьего периода. "Днепр" при всех попытках отыграться так и не смог. А вот "Краматорск" воспользовался пустыми воротами "Днепра" и забросил вторую шайбу, оформив победу в первом матче плей-офф.

"Краматорск" - "Днепр" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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В статье: ФК Днепр ХК Краматорск
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Источник:
УХЛ

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