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Мариуполь разгромил Сокол во втором поединке плей-офф УХЛ

Хоккей
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Хозяева были сильнее

Мариуполь разгромил Сокол во втором поединке плей-офф УХЛ

Новина українською

Сегодня, 24 марта, состоялся второй поединок плей-офф УХЛ Париматч, в котором "Мариуполь" дома принимал "Сокол".

Большую часть игрового времени в первом периоде владели шайбой хоккеисты "Мариуполя". Под конец первого периода "Мариуполь" открыл счет в матче.

Второй период прошел в равной борьбе, никто из команд не хотел уступать. Украсили вторую 20-минутку несколько стычек, которые устроили хоккеисты.

Заключительный игровой отрезок команды провели на скоростях и с большим количеством опасных моментов. Игроки "Сокола" сравнять счет так и не смогли, а вот "чайки" отличились еще двумя точными бросками.

"Мариуполь" - "Сокол" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Мариуполь
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