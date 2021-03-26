В УХЛ сыгран самый продолжительный матч в истории

Второй матч 1/4 финала плей-офф УХЛ между Днепром и Краматорском (2:1, ОТ) продлился рекордные в истории турнира 112 минут чистого игрового времени.

Автором победной шайбы в третьем дополнительном овертайме стал форвард Днепра Рузаль Галиеев.

Предыдущий рекорд продолжительности матча УХЛ также принадлежал Днепру. В сентябре прошлого года клуб из Херсона в овертайме обыграл Донбасс (3:2) после 93 минут и 43 секунд чистого времени игры.

В серии между Днепром и Краматорском счет 1:1. Решающий матч будет сыгран в субботу, 27-го марта.