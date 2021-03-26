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Сокол в сухую обыграл Мариуполь
Хозяева повели в серии
Сегодня, 26 марта, состоялся решающий третий четвертьфинальный поединок плей-офф, в котором "Сокол" принимал "Мариуполь".
Хозяева ударно начали первый период. Киевляне в течении двух минут дважды поразили ворота Мариуполя. "Чайки" не смогли сократить отставание до первого перерыва.
Вторая 20-минутка также осталось за киевлянами, они отличились в воротах мариупольцев еще двумя точными бросками.
В заключительном периоде хоккеисты "Мариуполя" ринулись штурмовать ворота киевлян, но все их попытки оказались тщетными.
"Сокол" - "Мариуполь" 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Счет в серии - 2:1
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