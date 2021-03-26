Сокол в сухую обыграл Мариуполь

Сегодня, 26 марта, состоялся решающий третий четвертьфинальный поединок плей-офф, в котором "Сокол" принимал "Мариуполь".

Хозяева ударно начали первый период. Киевляне в течении двух минут дважды поразили ворота Мариуполя. "Чайки" не смогли сократить отставание до первого перерыва.

Вторая 20-минутка также осталось за киевлянами, они отличились в воротах мариупольцев еще двумя точными бросками.

В заключительном периоде хоккеисты "Мариуполя" ринулись штурмовать ворота киевлян, но все их попытки оказались тщетными.

"Сокол" - "Мариуполь" 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Счет в серии - 2:1