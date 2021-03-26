  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол в сухую обыграл Мариуполь
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол в сухую обыграл Мариуполь

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева повели в серии

Сокол в сухую обыграл Мариуполь

Новина українською

Сегодня, 26 марта, состоялся решающий третий четвертьфинальный поединок плей-офф, в котором "Сокол" принимал "Мариуполь".

Хозяева ударно начали первый период. Киевляне в течении двух минут дважды поразили ворота Мариуполя. "Чайки" не смогли сократить отставание до первого перерыва.

Вторая 20-минутка также осталось за киевлянами, они отличились в воротах мариупольцев еще двумя точными бросками.

В заключительном периоде хоккеисты "Мариуполя" ринулись штурмовать ворота киевлян, но все их попытки оказались тщетными.

"Сокол" - "Мариуполь" 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Счет в серии - 2:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...