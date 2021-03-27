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НХЛ. Вашингтон дома уверенно побеждает Нью-Джерси, Сан-Хосе на выезде уступает Аризоне
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 26 на 27 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Нью-Джерси"
4 - 0 (2-0; 0-0; 2-0)
"Сент-Луис" - "Анахайм"
1 - 4 (0-0; 0-2; 1-2)
"Аризона" - "Сан-Хосе"
5 - 2 (1-0; 1-1; 3-1)
"Калгари" - "Виннипег"
2 - 3 (0-1; 0-1; 2-1)
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