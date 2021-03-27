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НХЛ. Вашингтон дома уверенно побеждает Нью-Джерси, Сан-Хосе на выезде уступает Аризоне

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон дома уверенно побеждает Нью-Джерси, Сан-Хосе на выезде уступает Аризоне

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UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Нью-Джерси"

4 - 0 (2-0; 0-0; 2-0)

"Сент-Луис" - "Анахайм"

1 - 4 (0-0; 0-2; 1-2)

"Аризона" - "Сан-Хосе"

5 - 2 (1-0; 1-1; 3-1)

"Калгари" - "Виннипег"

2 - 3 (0-1; 0-1; 2-1)

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В статье: НХЛ
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