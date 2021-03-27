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Определились полуфинальные пары плей-офф УХЛ
Битва за финал
Сегодня, 27 марта определился последний полуфиналист плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги. Им стала херсонская команда "Днепр".
В матче 1/4 финала она победила "Краматорск". Счет встречи 2-0 (1-0; 0-0; 1-0) в пользу триумфаторов матча и серии (2-1) в целом.
Таким образом, сформировались две полуфинальные пары. "Днепр" встретится с "Донбассом". Первые две игры состоятся в Дружковке 30 марта и 1 апреля. Следующие два матча - 4 и 6 апреля, но уже в Херсоне.
Во втором полуфинале сойдутся "Кременчуг" и "Сокол". Первые две встречи - 31 марта и 2 апреля на территории первых, и 5 и 7 апреля дома у других.
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