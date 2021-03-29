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НХЛ: Вашингтон бьет Рейнджерс, разгромы от Флориды и Детройта

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вашингтон бьет Рейнджерс, разгромы от Флориды и Детройта

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Вашингтон – Рейнджерс – 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Детройт – Коламбус – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Бостон – Нью-Джерси – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Даллас – Флорида – 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Чикаго – Нэшвилл – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
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