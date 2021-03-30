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Донбасс в первом полуфинальном матче обыграл Днепр

Хоккей
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Дончане захватили лидерство на первых минутах матча

Донбасс в первом полуфинальном матче обыграл Днепр

Фото:uhl.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня, 30 марта, состоялся стартовый матч 1/2 финала плей-офф чемпионата УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" принял "Днепр".

Стартовую 20-минутку уверенней начали подопечные хозяева, уже на третьей минуте Буценко открыл счет в матче. Херсонцы попробовали быстро сравнять счет, но у них не получилось, очень хорошо в обороне действовали дончане, которые высоко встречали соперника. А вот у дончан еще до конца игрового отрезка получилось увеличить отрыв.

Во втором периоде "щукам" удалось сократить отставание, но уже через 34 секунды дончане вернули себе преимущество в две шайбы.

В заключительной 20-минутке подопечные хозяева активнее заиграли в атаке, но им все равно чего-то не хватало в нападении и поставил точку в матче - 4:1.

"Донбасс" - "Днепр" 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Счет в серии - 1:0

Шайбы: 1:0 Буценко (Захаров), 02:30; 2:0 Казаковцев (Лялька, Туркин), 16:02; 2:1 Целогородцев (Чернишенко, Декало), 31:51; 3:1 Шишлянников (Сигарёв), 32:25; 4:1 Сигарёв (Бирюков, Шишлянников), 44:44;

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
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