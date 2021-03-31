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НХЛ: Коламбус остановил Тампу, Вашингтон не совладал с Рейнджерс

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Коламбус остановил Тампу, Вашингтон не совладал с Рейнджерс

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Монреаль – Эдмонтон – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Тампа-Бэй – Коламбус – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Рейнджерс – Вашингтон – 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Флорида – Детройт – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Бостон – Нью-Джерси – 5:4 (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Чикаго – Каролина – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Нэшвилл – Даллас – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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