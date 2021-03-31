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Сокол с победы стартовал в плей-офф УХЛ

Хоккей
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Киевляне обыграли Кременчук

Сокол с победы стартовал в плей-офф УХЛ

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня, 31 марта, в Кременчуге свое полуфинальное противостояние плей-офф УХЛ Париматч начали "Кременчук" и "Сокол".

Первый период команды провели с нулями на табло, однако при абсолютно равном количестве моментов. И если начало периода было явно за хозяевами матча, то во второй половине периода "соколята" прижали противника к его воротам.

Во втором периоде киевляне смогли обратить свой прессинг в заброшенные шайбы. После этого команды обменялись голами в большинстве.

В третьей двадцатиминутке кременчужане бросили все силы, чтобы отыграться, но "Сокол" не позволял "Кременчуку" отличиться. Финальная сирена зафиксировала счет второго периода и первую победу "Сокола" в полуфинале.

"Кременчук" - "Сокол" 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Счет в серии - 0:1

Шайбы: 0:1 Кузьменко (Михнов), 26:06; 1:1 Денискин (Коробов, Дубинин, больш.), 30:11; 1:2 Смирнов (Белинский, больш.), 35:14;

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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