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Сокол с победы стартовал в плей-офф УХЛ
Киевляне обыграли Кременчук
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
Сегодня, 31 марта, в Кременчуге свое полуфинальное противостояние плей-офф УХЛ Париматч начали "Кременчук" и "Сокол".
Первый период команды провели с нулями на табло, однако при абсолютно равном количестве моментов. И если начало периода было явно за хозяевами матча, то во второй половине периода "соколята" прижали противника к его воротам.
Во втором периоде киевляне смогли обратить свой прессинг в заброшенные шайбы. После этого команды обменялись голами в большинстве.
В третьей двадцатиминутке кременчужане бросили все силы, чтобы отыграться, но "Сокол" не позволял "Кременчуку" отличиться. Финальная сирена зафиксировала счет второго периода и первую победу "Сокола" в полуфинале.
"Кременчук" - "Сокол" 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Счет в серии - 0:1
Шайбы: 0:1 Кузьменко (Михнов), 26:06; 1:1 Денискин (Коробов, Дубинин, больш.), 30:11; 1:2 Смирнов (Белинский, больш.), 35:14;
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