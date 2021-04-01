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В матче НХЛ хоккеист бросил шлем в лицо оппоненту

Хоккей
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Так себе поступок

В матче НХЛ хоккеист бросил шлем в лицо оппоненту

фото - nhl.com

Новина українською

Инцидент произошел между форвардом Колорадо Нэтаном Маккинноном и нападающим Аризоны Конором Гарландом.

Маккиннон в ходе стычки подобрал шлем одного из игроков Койотов и бросил его в лицо Гарланду.

Судьи не оценили поведение звезды Колорадо и наградили его 14-минутным штрафом.

Колорадо разгромил Аризону со счетом 9:3, а Нэтан Маккиннон сделал две результативных передачи.

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В статье: НХЛ Колорадо Эвеланш Аризона Койотис
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