Донбасс выиграл второй полуфинальный матч серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги

В Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч между "Донбассом" и "Днепром".

На 7-й минуте встречи "Донбасс" открыл счёт. Команды демонстрировали равный хоккей, шли вперёд без особого риска и поочерёдно проводили атаки. Ход встречи перевернулся в концовке второго периода и "Днепр" вышел вперёд.

На гол херсонцев "Донбасс" также ответил реализованным большинством. Спустя полторы минуты Никита Милёхин установил, как оказалось, итоговый счёт – 3:2.

Третий матч серии состоится в Херсоне 4 апреля.

"Донбасс" - "Днепр" 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)

Счёт в серии - 2:0

Шайбы: 1:0 Монс (Кожевников), 06:56. 1:1 Швецов (Гуляев), 39:40. 1:2 Ратушный (Каракулько), 40:45. 2:2 Сигарёв (Тунхузин, Бирюков), 46:18. 3:2 Милёхин, 47:47.