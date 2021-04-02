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НХЛ: Вашингтон пропустил 8 шайб от Айлендерс, Вегас проиграл Миннесоте
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
фото - nhl.com
Оттава – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Тампа-Бэй – Коламбус – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Флорида – Детройт – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Бостон – Питтсбург – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Баффало – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Айлендерс – Вашингтон – 8:4 (4:2, 2:2, 2:0)
Нэшвилл – Даллас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Чикаго – Каролина – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Вегас – Миннесота – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
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