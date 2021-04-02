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НХЛ: Вашингтон пропустил 8 шайб от Айлендерс, Вегас проиграл Миннесоте

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Вашингтон пропустил 8 шайб от Айлендерс, Вегас проиграл Миннесоте

фото - nhl.com

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Оттава – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Тампа-Бэй – Коламбус – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Флорида – Детройт – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Бостон – Питтсбург – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Баффало – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Айлендерс – Вашингтон – 8:4 (4:2, 2:2, 2:0)

Нэшвилл – Даллас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Чикаго – Каролина – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Вегас – Миннесота – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс
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