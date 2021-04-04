УХЛ. 1/2 финала. Донбасс в ярком матче побеждает херсонский Днепр

Сегодня, 4 апреля состоялся третий полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021 между командами "Днепр Х." и "Донбасс".

Уверенную победу в противостоянии одержала донецкая команда, счет встречи 8-4.

УХЛ, Плей-офф

1/2 финала

"Днепр Х." - "Донбасс"

4 - 8 (0-2; 1-4; 3-2)

1 период: 0-1 Лялька (08,23); 0-2 Монс (15-56)

2 период: 0-3 Пересунько (05,33); 0-4 Лялька (08,53); 0-5 Журавлев (11,23); 1-5 Крысанов (13,18); 1-6 Сигарев (19,43)

3 период : 2-6 Крысанов (00,56); 2-7 Пересунько (01,24); 3-7 Янишевский (02,00); 4-7 Янишевский (04,43); 4-8 Кобелев (06,09).

Таким образом, после трех очных встреч со счетом 3-0 в серии лидирует "Донбасс". Для того, чтобы обеспечить себе место в финале донецкая команда должна добыть еще одну победу.