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УХЛ. 1/2 финала. Донбасс в ярком матче побеждает херсонский Днепр
Третья победа для донецкой команды
Фото:uhl.ua/ Автор - неизвестен
Сегодня, 4 апреля состоялся третий полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021 между командами "Днепр Х." и "Донбасс".
Уверенную победу в противостоянии одержала донецкая команда, счет встречи 8-4.
УХЛ, Плей-офф
1/2 финала
"Днепр Х." - "Донбасс"
4 - 8 (0-2; 1-4; 3-2)
1 период: 0-1 Лялька (08,23); 0-2 Монс (15-56)
2 период: 0-3 Пересунько (05,33); 0-4 Лялька (08,53); 0-5 Журавлев (11,23); 1-5 Крысанов (13,18); 1-6 Сигарев (19,43)
3 период: 2-6 Крысанов (00,56); 2-7 Пересунько (01,24); 3-7 Янишевский (02,00); 4-7 Янишевский (04,43); 4-8 Кобелев (06,09).
Таким образом, после трех очных встреч со счетом 3-0 в серии лидирует "Донбасс". Для того, чтобы обеспечить себе место в финале донецкая команда должна добыть еще одну победу.
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